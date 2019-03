Donald le désespéré, ou Trump le fier-à-bras

Donald Trump déploie tous ses talents rhétoriques afin que les regards du monde entier restent concentrés sur lui et lui seul. S’il fait autant d’efforts c’est précisément parce qu’il est de plus en plus évident pour la plupart de la classe politique et des acteurs de la vie publique, aux États-Unis comme ailleurs, qu’il perd constamment du terrain. Ils sont de plus en plus nombreux à ignorer ses exigences. Et c’est surtout très clair pour Donald Trump lui-même.

Aussi fait-il des choses qui heurtent tout le monde simplement pour empêcher d’autres de rassembler les voix sur des questions [1] qui excluent monsieur trump du centre de l’action à l’échelle mondiale.

Il a paralysé (« shutdown ») [2] le gouvernement des États-Unis, ou du moins la partie qui n’a pas encore bénéficié d’une existence renouvelée de quelques mois. Il a déclaré qu’il est fier de l’avoir fait, à la consternation de presque toute la classe politique. Il clame qu’il ne cèdera pas tant que la somme absurde [plus de 5 milliards de dollars de crédits] qu’il exige pour la construction de son cher mur ne sera pas votée. Les crédits ne seront pas votés.

Pourquoi, me demande-t-on, se conduit-il ainsi ? La réponse est tellement simple qu’elle en est presque bête. Il se conduit ainsi parce il n’y a rien d’autre qu’il puisse faire ou utiliser pour valider sa prétention à être reconnu comme quelqu’un d’important.

Il s’est envolé dans le plus grand secret pour aller rendre visite aux soldats américains en Irak. Il déclare qu’il va retirer la totalité des troupes américaines de Syrie et une partie de celles déployées en Afghanistan. Il faudra voir s’il le fait vraiment. Ou si, comme les trois présidents précédents, il va revenir sur sa promesse.

Mais peu importe pour le moment. Pour le moment, il fait valoir qu’il est important. Une chose est certaine : il est toujours le président des Etats-Unis. Il dispose de certains pouvoirs qu’il peut utiliser. C’est précisément ce qui inquiète beaucoup les gens partout dans le monde.

Aussi offre-t-il au monde un marchandage : « Dites que Trump est important même si vous ne le pensez pas et je ferai une fois de plus marche arrière ». Voyez à quel jeu futile on a en fait affaire. Mais peu importe à monsieur Trump, qui n’a qu’un seul but : assurer sa réélection en 2020.

Vive les jeux dangereux !

Traduction et notes : Mireille Azzoug