Personnage controversé en Occident, Fidel Castro est plébiscité par les peuples d’Amérique latine et du Tiers-monde qui le considèrent comme un symbole de la résistance à l’oppression et un défenseur de l’aspiration des pays du Sud à l’indépendance, à la souveraineté et à l’autodétermination. Rebelle mythique entré de son vivant dans le Panthéon des grands libérateurs du continent américain, l’ancien guérillero de la Sierra Maestra a vu son prestige dépasser les frontières continentales pour devenir l’archétype de l’anti-impérialisme du XXe siècle et le vecteur d’un message universel d’émancipation.

Trois facettes caractérisent le personnage de Fidel Castro. Il est tout d’abord l’architecte de la souveraineté nationale qui a réalisé le rêve de l’Apôtre et héros national José Martí d’une Cuba indépendante et a redonné sa dignité au peuple de l’île. Il est ensuite le réformateur social qui a pris fait et cause pour les humbles et les humiliés. Il est enfin l’internationaliste qui a tendu une main généreuse aux peuples nécessiteux et qui place la solidarité et l’intégration au centre de la politique étrangère de Cuba.

« Dans cet ouvrage, l’universitaire Salim Lamrani, sans doute le meilleur connaisseur en France des réalités de Cuba aujourd’hui, dresse un portrait du leader historique de la révolution cubaine et apporte un éclairage passionnant sur l’une des plus grandes personnalités du XXe siècle. »

Extrait de la préface d’Ignacio RAMONET

Salim Lamrani, Fidel Castro, héros des déshérités, Paris, aux Editions Estrella, août 2016, 20 euros.