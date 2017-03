Rencontre événement autour de Alejandro Castro Espin, auteur de « Etats-Unis, le prix du pouvoir »

Editions Le Temps des Cerises

Mémoire des luttes recommande la participation à cette rencontre consacrée aux perspectives de la relation entre Cuba et les Etats-Unis organisée le mercredi 29 mars 2017 (19 heures) à la Maison d’Amérique latine, 217, bd Saint-Germain, Paris 7e.

L’événement sera présenté par Javier Couso, eurodéputé, et Hernando Calvo Ospina, écrivain et journaliste.

Avec Cuba Linda, France Cuba Paris et Le temps des cerises.

Présentation de l’éditeur

Le Terrorisme d’Etat américain est-il une option valable pour affronter le Terrorisme international, ou est-il une stratégie extrémiste similaire à visage de « Sécurité nationale » ? Quels sont les facteurs et les circonstances qui ont conditionné les doctrines hégémoniques de la Maison Blanche, cachés derrière la pratique ancienne des élites pour imposer leurs intérêts moyennant la terreur ? Comment et pourquoi cette stratégie de « sécurité » est-elle devenue transnationale ? Comment la démocratie est-elle invoquée et manipulée pour défendre et renforcer les intérêts d’une puissante minorité ? Comment les groupes du pouvoir manipulent-ils le sentiment patriotique du peuple américain pour l’impliquer dans leurs aventures bellicistes et quel est le rôle du monopole des médias qu’ils contrôlent au niveau mondial ? Comment s’articule la capacité d’influence « politique » du complexe militaroindustriel ? Quelles ont été, au cours des 50 dernières années, les véritables raisons de l’hostilité de l’establishment états-unien contre Cuba ? A quel point l’avenir de l’humanité restera-t-il marqué par les années de gouvernement irresponsable et sanglant de George W. Bush ? Quelles seront les conséquences pour l’économie mondiale ? La volonté de changement exprimée lors des élections du 4 novembre 2008 pourra-t-elle se concrétiser et le rêve d’Abraham Lincoln d’un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple des Etats-Unis d’Amérique verra-t-il le jour ?

Pour répondre à ces questions et à beaucoup d’autres, voici une analyse des vérités historiques de deux siècles d’ambitions hégémoniques des empereurs de la terreur, qui usurpent le mandat du peuple états-unien en fonction de leurs intérêts. Dans cette recherche apparaissent des preuves irréfutables de l’essence impériale des forces au pouvoir depuis la fondation de la nation, ainsi que des méthodes utilisées pour les préserver.