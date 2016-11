Trump énormément !

A écouter sur le site « Là bas si j’y suis ».

Pour soutenir la presse libre, abonnez vous !

Goujat, escroc, raciste, stupide, le voici aujourd’hui président des États-Unis d’Amérique. Donald TRUMP est l’homme le plus puissant du monde. Une claque aussi énorme qu’inattendue pour le monde médiatico-politique qui est tombé de son armoire. Tous les sondages le donnaient perdant, tous les médias étaient contre lui. Sur 200 médias américains, 194 soutenaient Hillary CLINTON, de même que Wall Street, de même que les artistes, les intellectuels, les experts et toutes les élites du monde dressées contre l’affreux Trump.

Bien peu ont compris que TRUMP, à côté de ses délires ubuesques et ses insanités calculées, avait aussi un programme en phase avec les précarisés, les humiliés, et tous les déclassés par quarante années de néo-libéralisme, tous ceux que les élites perchées sur leur armoire ne peuvent pas voir et ne veulent pas voir. Peu nombreux ont été ceux qui sont allés au-delà de la répulsion pour chercher pourquoi l’Amérique profonde pouvait choisir TRUMP, bien peu hormis Michael MOORE (« Cinq raisons pour lesquelles Trump va gagner ») et Ignacio RAMONET dans un article publié début septembre : « les sept propositions de Donald Trump que les grands médias nous cachent ».

Un entretien de Daniel MERMET avec Ignacio RAMONET.

https://la-bas.org/les-emissions-258/les-emissions/2016-17/trump-enormement





(photos : Jonathan DUONG pour Là-bas si j’y suis)